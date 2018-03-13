Олимпийский чемпион: "Большинство биатлонистов не хочет ехать в Тюмень"

Чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Себастьян Самуэльссон считает, что российской стороне следует изменить отношение к допинговым проблемам в стране.

«Как только Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановит РУСАДА, проблемы в том, чтобы проводить в России соревнования, не будет. Я считаю, что это возможно, но русские должны посмотреть на себя и понять, что они сделали, им нужно по-настоящему захотеть решить проблему. Как я понимаю, они не считают, что совершили что-то плохое. Большая проблема заключается в том, что IBU не воспринимает эту ситуация всерьез или просто ничего не делает.

Я уверен, что большинство спортсменов, выступающих на Кубке мира, не хотят ехать в Россию. Речь идет о том, чтобы все мы объединились и оказали давление на IBU, но, к сожалению, мы не такие сплоченные, как надеялись. С другой стороны, я чувствую сильную поддержку спортсменов и тренеров в отношении того решения, которое я принял», – сказал Самуэльссон.