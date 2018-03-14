Паралимпиада-2018. Украинка Шишкова завоевала бронзу в лыжных гонках

Оксана Шишкова пополнила очередной наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения.

На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхёнчхане - золотая, две серебряные и бронзовая.

В активе сборной Украины 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.