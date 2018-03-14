Паралимпиада-2018. Украинка Шишкова завоевала бронзу в лыжных гонках
Новости спорта: Украинка Оксана Шишкова выиграла "бронзу" в лыжном спринте на Паралимпийских играх.
Оксана Шишкова пополнила очередной наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).
В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения.
На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхёнчхане - золотая, две серебряные и бронзовая.
В активе сборной Украины 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Паралимпиада-2018: расписание, медали, все новости
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.