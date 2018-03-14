"Донбасс" стал первым финалистом чемпионата Украины по хоккею
Новости спорта: Донецкий хоккейный клуб "Донбасс" в третий раз обыграл харьковское "Динамо" и стал первым финалистом плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ).
ХК "Донбасс" в третьем матче полуфинала плей-офф УХЛ разгромил МХК "Динамо" со счетом 9:2 и пробился в финал чемпионата.
Дублем в этом хоккейном поединке отметились игроки "Донбасса" Виктор Захаров и Виталий Лялька. Счет в матче открыл Илья Коренчук уже на девятой секунде.
Видео лучших моментов:
Напомним, первый матч "Донбасс" выиграл со счетом 6:2, второй - со счетом 9:0.