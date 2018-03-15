Украинец Беленюк стал чемпионом борцовской лиги Польши
Новости спорта: Украинский вице-чемпион Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал лучшим в чемпионате Польши.
Беленюк сообщил о завоевании титула в составе одного из польских клубов на своей странице в Instagram.
Мы чемпионы польской борцовской лиги!!))) Поздравляю всех кто принимал участие в достижении этого чемпионства! Команду, тренеров, руководство клуба, болельщиков! Отдельное спасибо организаторам этого праздника борьбы!! Верю всем сердцем, что и в Украине когда-то появится сознательное отношение к спорту и будут создаваться клубные лиги, и другие соревнования, для развития и популяризации спорта в нашей стране;)
"Мы — чемпионы польской борцовской лиги! Поздравляю всех, кто принимал участие в достижении этого чемпионства. Команду, тренеров, руководство клуба, болельщиков! Отдельное спасибо организаторам этого праздника борьбы. Верю всем сердцем, что и в Украине когда-то появится сознательное отношение к спорту, будут создаваться клубные лиги и другие соревнования для развития и популяризации спорта в нашей стране", — написал Беленюк.