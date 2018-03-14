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Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство

Украинские спортсмены
22:19 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил украинским спортсменам переехать в Россию.

Вчера Министр спорта Украины Игорь Жданов запретил сборной Украины по биатлону принимать участие в этапе Кубка мира в Тюмени. Сегодня же Жданов и вовсе подписал указ о полном запрете на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.

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Теперь же Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил со своим комментарием по этому поводу, при этом предложив украинским спортсменам переехать в Россию:

«В нашей стране регулярно проводятся самые яркие международные соревнования мирового масштаба. Поэтому украинским спортсменам стоит рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях.

Думаю, эту идею поддержат и спонсоры из Киева, и все, кто считает, что спорт должен быть вне политики», — цитирует Дегтярева ria.ru.

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Новости спорта, Биатлон, Бокс, Борьба, Легкая атлетика, Михаил Дегтярев, РФ, Теннис.
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