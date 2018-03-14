Порошенко поздравил Оксану Шишкову с "бронзой" на Паралимпиаде
Новости спорта: Президент Украины Петр Порошенко поздравил Оксану Шишкову с завоеванием "бронзовой" медали на Параолимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея).
“Поздравляю! Оксана Шишкова стала бронзовым призером Параолимпийских игр в Пхенчхане", - отметил Порошенко.
Вітаю! Оксана Шишкова стала бронзовим призером Паралімпійських ігор у Пхьончхані. pic.twitter.com/UbSMVLyQZ8
— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 марта 2018 г.
Как сообщалось, Оксана Шишкова в лыжном спринте на 1,5 километра завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения. На счете харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхане - золотая, две серебряные и бронзовая
В целом в активе сборной Украины уже 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.