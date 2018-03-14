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Порошенко поздравил Оксану Шишкову с "бронзой" на Паралимпиаде

Оксана Шишкова
17:07 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Президент Украины Петр Порошенко поздравил Оксану Шишкову с завоеванием "бронзовой" медали на Параолимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея).

“Поздравляю! Оксана Шишкова стала бронзовым призером Параолимпийских игр в Пхенчхане", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, Оксана Шишкова в лыжном спринте на 1,5 километра завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения. На счете харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхане - золотая, две серебряные и бронзовая

В целом в активе сборной Украины уже 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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Новости спорта, Оксана Шишкова, Паралимпиада, Паралимпиада-2018, Петр Порошенко, Пхенчхан.
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