Порошенко поздравил Оксану Шишкову с "бронзой" на Паралимпиаде

“Поздравляю! Оксана Шишкова стала бронзовым призером Параолимпийских игр в Пхенчхане", - отметил Порошенко.

Вітаю! Оксана Шишкова стала бронзовим призером Паралімпійських ігор у Пхьончхані. pic.twitter.com/UbSMVLyQZ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 марта 2018 г.

Как сообщалось, Оксана Шишкова в лыжном спринте на 1,5 километра завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения. На счете харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхане - золотая, две серебряные и бронзовая

В целом в активе сборной Украины уже 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.