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Беленюк надеется выступить на чемпионате Европы в России, несмотря на запрет

Жан Беленюк
21:38 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Украинский борец не прекращает подготовку к турниру

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюкпрокомментировал решение о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

Отметим, что в Каспийске пройдет чемпионат Европы с 30 апреля по 6 мая.

«Я сейчас уезжаю на сборы в Карпаты. Еще ничего непонятно. Нам говорят готовиться, мы этим и занимаемся. Допускаю, что смогу выступить. По крайней мере, я еду в горы, где буду готовиться. Чтобы понимать это решение, вам нужно поговорить с министром спорта Украины. Спросите министра, чем он руководствовался при принятии этого решения. Вот и все.

Если мы все-таки не поедем, то будет обидно, потому что готовились к этому турниру. Хотя мне изначально непонятно, зачем было проводить чемпионат Европы в этом месте. Насколько помню, его хотели провести в другом месте, а потом перенесли в Каспийск. Я уже тогда предположил, что нашим спортсменам могут запретить там участвовать. Но пока боремся. Как тренер скажет и решит федерация, так и будет. Но на данный момент тренер сказал, чтобы я готовился, что я и делаю. В таких реалиях живем — у вас проблемы, у нас проблемы».

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о запрете участия сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российский Федерации.

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