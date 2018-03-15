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Почему не работает сайт Федерации биатлона Украины
09:36 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Глава Федерации биатлона Украины Брынзак сказал, что прежний сайт ФБУ был частным.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о ситуации с сайтом организации, который сегодня был закрыт после объявления о бойкоте соревнований в России.

«Сайт biathlon.com.ua был частным. Мы только платили за техническое обеспечение. Только владелец-волонтёр сайта может прокомментировать ситуацию, которая сложилась. Мы будем делать свой сайт», – цитирует Брынзака группа UA: БІАТЛОН в «Фейсбуке».

Сейчас сайт Федерация биатлона Украины выглядит таким образом:

Вчера Министерство спорта Украины приняло решение о том, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона.
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