Почему не работает сайт Федерации биатлона Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о ситуации с сайтом организации, который сегодня был закрыт после объявления о бойкоте соревнований в России.

«Сайт biathlon.com.ua был частным. Мы только платили за техническое обеспечение. Только владелец-волонтёр сайта может прокомментировать ситуацию, которая сложилась. Мы будем делать свой сайт», – цитирует Брынзака группа UA: БІАТЛОН в «Фейсбуке».

Сейчас сайт Федерация биатлона Украины выглядит таким образом:

Вчера Министерство спорта Украины приняло решение о том, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.