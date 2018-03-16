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Украина завоевала шестое "золото" Паралимпиады-2018

Биатлонист Виталий Лукьяненко принес Украине шестое в Пхёнчхане.
10:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Биатлонист Виталий Лукьяненко принес Украине шестое в Пхёнчхане.

Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Серебряным призером в этой дисциплине стал украинец Александр Казик.

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Для Виталия Лукьяненко это шестая Паралимпиада и шестое "золото". Всего в активе украинского спортсмена 11 паралимпийских медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта. На счету сборной Украины пока 19 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.

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