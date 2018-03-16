Валерий Борзов: Нужно прекратить славянскую вражду

Вице-президент НОК Украины Валерий Борзов в комментарии XSPORT подчеркнул, что военная агрессия на территории Украины негативно влияет на отношения спортсменов из разных стран.

«Нужно прекратить славянскую вражду, военные должны покинуть Украину, война должна прекратиться, поскольку эта военная агрессия не приведет к добру, в том числе и в отношениях со спортсменами.

Некоторые случаи были на Олимпийских играх (в Пхенчхане – прим.), когда нарушались главные принципы олимпизма в отношении к российским спортсменам – оно было не совсем дружественным.

Меня беспокоило не то, что кто-то проявил свою позицию, а то, что появляются такие процессы, которые нарушают этику, отношения между спортсменами вне зависимости от того, из какой они страны. Это пороки войны».

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о запрете участия сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российский Федерации.