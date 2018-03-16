В Украине не покажут российский этап Кубка мира по биатлону
Новости спорта: 9-й этап Кубка мира по биатлону в Тюмени не покажут на украинских телеканалах.
Украинский телеканал UA:Перший решил отказаться от трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в России.
Руководство канала мотивировала это тем, что Россия – страна-агрессор, и показ этапа в Тюмени может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины, – отмечается на официальном сайте UA:Перший.
Напомним, что сперва появилась информации о бойкоте сборной Украины по биатлону этапа Кубка мира в России. Позже министр молодежи и спорта Игорь Жданов запретил всем украинским спортсменам выступать на соревнованиях, которые проходят на территории России.