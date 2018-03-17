Американка украинского происхождения стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

Уроженка Хмельницкого, которая сейчас защищает цвета США — Оксана Мастерс, одержала победу с результатом 16:42 мин.

Серебряным призером стала немка Андреа Эска +11,5 с. Представительница нейтральных параолимпийских атлеток Марта Зайнуллин третья +43,4 с.

Заметим, что Мастерс родилась в 1989 году в городе Хмельницкий, но в семилетнем возрасте ее усыновила дипломированный врач-логопед с США Эй Мастерс.

Напомним, что Мастерс получала первое “золото” Паралимпиады в спринте на дистанции 1,5 км.