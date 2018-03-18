Украинские лыжники выиграли "золото" в эстафете на Паралимпиаде-2018

Седьмой золотой наградой пополнили отечественные лыжники копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан (Республика Корея).

В заключительный день "белых" Игр-2018 на высшую ступень пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, занявшие первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км.

В активе сборной Украины уже 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.