Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене

Победой четырехкратной олимпийськой чемпионки Дарьи Домрачевой из Беларуси закончилась в воскресенье, 18 марта, гонка преследования на 10 км 8-го этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Домрачева показала время 30 минут 37,4 секунды и допустила 2 промаха на огневых рубежах.

Второй на финише была Анастасия Кузьмина из Словакии (9,2 секунды отставания, 4 промаха), третьей - американка Сьюзен Данкли (29,5, 2).

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая пришла на финиш пятой (46,8, 2). Анастасия Меркушина была 36-й (3.01,2, 1).

Всего в гонке приняли участие 60 биатлонисток.