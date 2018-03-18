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Домрачева: На концовку сезона сил осталось не так много

Дарья Домрачева
17:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Белоруская биатлонистка рассказала, за счет чего выиграла гонку преследования в Холменколлене.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева считает, что стрельба помогла ей выиграть гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, но сил на концовку сезона у нее осталось совсем мало.

"В биатлоне всегда важно чисто стрелять на последнем рубеже. У меня это не всегда получается, но сегодня я смогла избежать промахов на четвертом рубеже, и это дало мне шанс бороться за победу на последнем круге. Это было тяжелое сражение, потому что Анастасия очень сильна в нынешнем сезоне и с самого начала показывает потрясающие выступления.

Хочу ли я выиграть 50 гонок? Так далеко я не заглядываю. Я полностью сосредоточена на последних гонках этого сезона, потому что сил осталось не так много, и добиваться успеха сложно", – сказала Домрачева после гонки.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Дарья Домрачева, Новости биатлона.
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