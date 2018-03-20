Бьорндален: За последние годы я получил немало предложений о тренерской работе

44-летний норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что пока не собирается приступать к тренерской работе, несмотря на многочисленные предложения.

«За последние годы я получил немало предложений о тренерской работе. Сейчас их стало больше, но это естественно для человека, который становится старше и приобретает опыт. Не думаю, что стану тренером сразу по окончании карьеры. Это далеко не самый оптимальный вариант. Нужно хорошо постараться, чтобы стать грамотным наставником. Существует множество вариантов того, как достичь цели», — сказала Бьорндален в интервью NTB.