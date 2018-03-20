Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
X

Бьорндален: За последние годы я получил немало предложений о тренерской работе

Уле-Эйнар Бьорндален
05:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью в ближайшее время.

44-летний норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что пока не собирается приступать к тренерской работе, несмотря на многочисленные предложения.

«За последние годы я получил немало предложений о тренерской работе. Сейчас их стало больше, но это естественно для человека, который становится старше и приобретает опыт. Не думаю, что стану тренером сразу по окончании карьеры. Это далеко не самый оптимальный вариант. Нужно хорошо постараться, чтобы стать грамотным наставником. Существует множество вариантов того, как достичь цели», — сказала Бьорндален в интервью NTB.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинский борец снялся в клипе известного рэпера (Видео) "Энергия" - обладатель Кубка Украины-2018 по футзалу "Донбасс" разобрался с "Кременчуком" в первом матче финала УХЛ

Последние новости

В США официально запрещены операции с венесуэльской криптовалютой Виагра предотвратила рак кишечника у мышей: что это означает для медицины Убойные гифки о женщинах, знающих толк в развлечениях
Сегодня читают в спорте
01 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
02 "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
03 Боб Арум: Гвоздик не будет сидеть целый год без дела
04 Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера
05 Бьорндален: За последние годы я получил немало предложений о тренерской работе
Новости сегодня
05:59 Стало известно, какой вид спорта сильнее других пробуждает сексуальное влечение
05:48 Стивен Спилберг анонсировал пятую часть "Индианы Джонса"
05:43 Трамп не поздравил Путина с победой на выборах в РФ
05:36 Как выглядели парижские куртизанки XIX века (Фото)
05:35 Как применять водку в лечебных целях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски
Добавить комментарий
0