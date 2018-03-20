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Стало известно, какой вид спорта сильнее других пробуждает сексуальное влечение

Стало известно, какой вид спорта сильнее других пробуждает сексуальное влечение
05:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сексуальный контакт с партнёрами у таких женщин намного чаще, вот на кого нужно обращать внимание.

Ученые США определили вид спорта, пробуждающий сексуальное влечение сильнее других спортивных искусств, сообщает Сегодня.

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После проведения исследования оказалось, что езда на велосипеде для девушек – сильный возбудитель сексуального влечения. Ученые из Калифорнийского университета в городе Беркли провели ряд исследований, изучая организмы более трёх тысяч женщин на предмет сексуального влечения после занятий спортом.

Проведя исследования, оказалось, что велосипедное вождение для девушек – сильный возбудитель сексуального влечения. Сравнения были по всем факторам здоровья. Специалисты уверяют, что велоспорт довольно часто провоцирует инфицирование мочевых путей, но, тем не менее, велосипедистки реже страдают от половых расстройств.

Сексуальный контакт с партнерами у таких женщин намного чаще. В связи выясненными факторами в пользу велоспорта, учёные призывают к езде на велосипеде не только в спортивных целях, но и используя это средство передвижения для прогулок.

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Новости спорта, Велосипед, Велоспорт, Секс, Спорт.
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