Украинец победил на турнире по пулевой стрельбе в Германии

Наш 34-летний спортсмен в стрельбе из пистолета на 50 метров набрал 568 очков и опередил на 17 баллов итальянца Джузеппе Джордано. Бронзовым призером стал Мэтью Перри — 546 баллов.

Отметим, что у женщин в стрельбе из винтовки не было равных японцы Аяно Симидзу (626,6).

Заметим, что Омельчук участник предыдущих трех Олимпийских игр. На ОИ-2008 в Пекине он занял 4-е место, а на Играх в Лондоне — 5-е.