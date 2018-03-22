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Украинец победил на турнире по пулевой стрельбе в Германии
10:50 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Украинец Олег Омельчук стал чемпионом Международных соревнований по пулевой стрельбе “34. ISAS 2018”, который проходит в Дортмунде (Германия)

Наш 34-летний спортсмен в стрельбе из пистолета на 50 метров набрал 568 очков и опередил на 17 баллов итальянца Джузеппе Джордано. Бронзовым призером стал Мэтью Перри — 546 баллов.

Отметим, что у женщин в стрельбе из винтовки не было равных японцы Аяно Симидзу (626,6).

Заметим, что Омельчук участник предыдущих трех Олимпийских игр. На ОИ-2008 в Пекине он занял 4-е место, а на Играх в Лондоне — 5-е.

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Новости спорта, Другие виды, Новости других видов, Олег Омельчук, Пулевая стрельба.
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