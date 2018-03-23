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Украинский бадминтонист стал призером Кубка Европы

Дмитрий Завадский
11:17 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: В чешском Карвине состоялся этап Кубка Европы по бадминтону — турнир уровня “International Series”, на котором бронзовую награду Дмитрий Завадский.

Завадский завоевал медаль в мужской одиночной категории. В квалификации харьковчанин обыграл соперников из Англии и Индии, а в основной сетке стартовал с победы 21:9, 21:18 над одноклубником харьковчанином Александром Шмундяком. Затем Дмитрий со счетом 21:16, 16:21, 21:16 одолел Кая Шаефера из Германии, а в четвертьфинале чешского бадминтониста Яна Лоуда 21: 9, 21:14.

Соперником украинского в полуфинале стал представитель Индии Субханкар Дэй. Пройти его Завадскому не удалось. Уступив со счетом 12:21, 21:16, 17:21, он стал бронзовым призером.

Отметим, что индиец стал серебряным призером, уступив в финале Виктору Свендсену из Дании.

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Новости спорта, Бадминтон, Дмитрий Завадский, Другие виды, Кубок Европы, Новости других видов.
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