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Биатлон. Результаты женского спринта в Тюмени

Дарья Домрачева
17:07 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Тюмени.

Второе место заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии, уступившая победительнице 1,2 секунды. Обе биатлонистки не допустили промахов. Третьей стала норвежка Тириль Экхофф, допустившая одну ошибку в стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Тюмени

Спринт. Женщины

1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 21:42.8 (0)

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – отставание 1,2 (0)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,3 (1)

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Дарья Домрачева, Новости биатлона.
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