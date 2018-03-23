Биатлон. Результаты женского спринта в Тюмени
Новости спорта: Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Тюмени.
Второе место заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии, уступившая победительнице 1,2 секунды. Обе биатлонистки не допустили промахов. Третьей стала норвежка Тириль Экхофф, допустившая одну ошибку в стрельбе.
Биатлон. Кубок мира. Финальный этап в Тюмени
Спринт. Женщины
1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 21:42.8 (0)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – отставание 1,2 (0)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +33,3 (1)