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Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
09:09 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Скриншот

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Скандалом завершился поединок ММА под эгидой Legacy Fighting Alliance, который проходил в Калифорнии. Встречались Дрю Чэтмен (7-1-0) и Ирвинс Айале (5-0-0). В какой-то момент Ирвинс начал атаку, мощным ударом он повалил Дрю и пытался добить его, но так неудачно пошел вперед, что врезался головой в колено сопернику и потерял сознание.

Воспользовавшись беспомощностью противника Дрю Чэтмен встал обеими ногами на лежавшего без чувств Айале и прыгнул сальто.

За свою выходку Чэтмен получил техническое поражение и был дисквалифицирован

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Новости спорта, UFC, Видео, Другие виды, Дрю Чэтмен, Новости ММА.
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