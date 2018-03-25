Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)

Скандалом завершился поединок ММА под эгидой Legacy Fighting Alliance, который проходил в Калифорнии. Встречались Дрю Чэтмен (7-1-0) и Ирвинс Айале (5-0-0). В какой-то момент Ирвинс начал атаку, мощным ударом он повалил Дрю и пытался добить его, но так неудачно пошел вперед, что врезался головой в колено сопернику и потерял сознание.

Воспользовавшись беспомощностью противника Дрю Чэтмен встал обеими ногами на лежавшего без чувств Айале и прыгнул сальто.

За свою выходку Чэтмен получил техническое поражение и был дисквалифицирован