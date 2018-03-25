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Биатлон. Результаты женского масс-старта в Тюмени

Дарья Домрачева
18:16 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку Кубка мира сезона-2017/18.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку Кубка мира сезона-2017/18 – масс-старт на 12,5 км на финальном этапе в Тюмени. Второй финишировала словачка Паулина Фиалкова, третьей – француженка Анаис Шевалье.

В борьбе за "Большой хрустальный глобус" финка Кайса Мякяряйнен заняла шестое место, а представляющая Словакию Анастасия Кузьмина была только 11-й. Мякяряйнен завоевала Кубок мира и выиграла зачёт масс-стартов.

Биатлон. Финал Кубка мира. Тюмень, Россия

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 35.27,4 (1)

2. Паулина Фиалкова (Словакия) – отставание 1,8

3. Анаис Шевалье (Франция) — +6,6

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Дарья Домрачева, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона.
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