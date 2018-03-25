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Поляк Стох выиграл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Камил Стох
20:44 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Поляк Камил Стох победил в соревнованиях на трамплине К-200 в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице.

В общем зачёте соревнований первым также стал Стох, а россиянин Денис Корнилов расположился на 42-й позиции.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица

Мужчины. К-200

1. Камил Стох (Польша) – 455,6.

2. Штефан Крафт (Австрия) – 440,1.

3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 439,6.

Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение

1. Камил Стох (Польша) – 1443.

2. Рихард Фрайтаг (Германия) – 1070.

3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 985…

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Новости спорта, Камил Стох, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Планица, Прыжки с трамплина.
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