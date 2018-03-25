Поляк Стох выиграл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина
Новости спорта: Поляк Камил Стох победил в соревнованиях на трамплине К-200 в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Планице.
В общем зачёте соревнований первым также стал Стох, а россиянин Денис Корнилов расположился на 42-й позиции.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица
Мужчины. К-200
1. Камил Стох (Польша) – 455,6.
2. Штефан Крафт (Австрия) – 440,1.
3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 439,6.
Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение
1. Камил Стох (Польша) – 1443.
2. Рихард Фрайтаг (Германия) – 1070.
3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 985…