Поляк Стох выиграл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

В общем зачёте соревнований первым также стал Стох, а россиянин Денис Корнилов расположился на 42-й позиции.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Финальный этап. Планица

Мужчины. К-200

1. Камил Стох (Польша) – 455,6.

2. Штефан Крафт (Австрия) – 440,1.

3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 439,6.

Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение

1. Камил Стох (Польша) – 1443.

2. Рихард Фрайтаг (Германия) – 1070.

3. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 985…