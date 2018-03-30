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Президент МОК прибыл в Северную Корею

Томас Бах
21:39 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Глава МОК Томас Бах обсуждает с представителями КНДР вопросы развития спорта в стране.

В феврале северокорейские спортсмены по специальной квоте принимали участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщает Inside the Games, теперь Международный олимпийский комитет (МОК) предпринял еще один шаг для развития спорта в стране.

Президент МОК Томас Бах прибыл в Пхеньян. Там он будет обсуждать с властями КНДР вопросы развития спорта в стране.

Ранее Бах уже заявлял о своем желании поспособствовать участию сборной Северной Кореи в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.

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Все по теме:

Новости спорта, МОК, Олимпиада-2018, Олимпийские игры, Пхенчхан, Томас Бах.
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