Президент МОК прибыл в Северную Корею
Новости спорта: Глава МОК Томас Бах обсуждает с представителями КНДР вопросы развития спорта в стране.
В феврале северокорейские спортсмены по специальной квоте принимали участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
Как сообщает Inside the Games, теперь Международный олимпийский комитет (МОК) предпринял еще один шаг для развития спорта в стране.
Президент МОК Томас Бах прибыл в Пхеньян. Там он будет обсуждать с властями КНДР вопросы развития спорта в стране.
Ранее Бах уже заявлял о своем желании поспособствовать участию сборной Северной Кореи в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.