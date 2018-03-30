Президент МОК прибыл в Северную Корею

В феврале северокорейские спортсмены по специальной квоте принимали участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщает Inside the Games, теперь Международный олимпийский комитет (МОК) предпринял еще один шаг для развития спорта в стране.

Президент МОК Томас Бах прибыл в Пхеньян. Там он будет обсуждать с властями КНДР вопросы развития спорта в стране.

Ранее Бах уже заявлял о своем желании поспособствовать участию сборной Северной Кореи в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.