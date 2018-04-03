Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил на специальной пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 3 апреля, в Норвегии, что прошлый биатлонный сезон был последним в его карьере. Об этом сообщает Sport Arena.

Такое решение 44-летнего биатлониста связывают с тем, что прошлый сезон был худшим в карьере Бьорндалена. Он занял лишь 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал в состав сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане.

И хотя сам Уле Эйнар заявлял несколько недель назад, что мотивированный выступать до 50-ти лет, сегодня он объявил о другом решении. Провальный сезон, лучшим результатом в котором стало 12-е место в спринте в постолимпийском Контиолахти, показал, что норвежец уже не тот и возраст дает о себе знать.

Отметим, что норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален является рекордсменом по количеству личных побед - 95 выигранных гонок. Всего в его карьере 133 победы в биатлоне и одно "золото" в лыжных гонках. На подиум Бьорндален поднимался 252 раза – это также лучший результат в истории. Он выиграл шесть Больших хрустальных глобусов и 20 Малых. Последняя победа норвежца датирована 2 декабря 2015 года, когда он победил в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Этот триумф позволяет Бьорндалену быть самым старшим победителем биатлонной гонки - 41 год 10 месяцев 6 дней.