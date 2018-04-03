Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария" Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария"
Новости: Биатлон. Расписание сезона 2018/2019 Биатлон. Расписание сезона 2018/2019
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс
X

Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста

Уле Эйнар Бьорндален
13:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Самый титулованный биатлонист мира норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил на специальной пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 3 апреля, в Норвегии, что прошлый биатлонный сезон был последним в его карьере. Об этом сообщает Sport Arena.

Такое решение 44-летнего биатлониста связывают с тем, что прошлый сезон был худшим в карьере Бьорндалена. Он занял лишь 43-е место в общем зачете Кубка мира и не попал в состав сборной на Олимпиаду в Пхёнчхане.

И хотя сам Уле Эйнар заявлял несколько недель назад, что мотивированный выступать до 50-ти лет, сегодня он объявил о другом решении. Провальный сезон, лучшим результатом в котором стало 12-е место в спринте в постолимпийском Контиолахти, показал, что норвежец уже не тот и возраст дает о себе знать.

Отметим, что норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален является рекордсменом по количеству личных побед - 95 выигранных гонок. Всего в его карьере 133 победы в биатлоне и одно "золото" в лыжных гонках. На подиум Бьорндален поднимался 252 раза – это также лучший результат в истории. Он выиграл шесть Больших хрустальных глобусов и 20 Малых. Последняя победа норвежца датирована 2 декабря 2015 года, когда он победил в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Этот триумф позволяет Бьорндалену быть самым старшим победителем биатлонной гонки - 41 год 10 месяцев 6 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Альманах 2018, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Уле-Эйнар Бьорндален.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Бьорндален расскажет о планах на будущее 3 апреля Тони Фергюсон будет лишен временного пояса Назван лучший спортсмен Украины в марте

Последние новости

Дело чиновника о растрате средств "Юго-Западной ж\д" передано в суд "Оригинальные" объявления, мимо которых без смеха не пройти "Хаббл" обнаружил самую далекую звезду от Земли
Сегодня читают в спорте
01 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
02 "Шахтер" установил рекорд по разгромным победам подряд
03 Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов
04 Георгий Пеев: У "Динамо" уже не тот бюджет, тренерам очень нелегко
05 Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху
Новости сегодня
14:16 У Ярмоленко будет новый тренер
14:06 В США на взлетной полосе столкнулись самолеты (Видео)
14:00 Какой была Антарктида в начале XX века (Фото)
13:59 Медики назвали продукты, которые могут вызвать сонливость
13:59 "Американская история ужасов": что покажут в 8 сезоне
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Во Франции началась общенациональная забастовка Во Франции началась общенациональная забастовка
Новости: В Украине резко потеплеет В Украине резко потеплеет
Новости: Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась Паводок в Украине: ситуация в затопленных районах
Новости: Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Научные парадоксы, которые не укладываются в голове
Добавить комментарий
0