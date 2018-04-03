7 стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет огласил список стран, желающих провести зимние Олимпийские игры-2026.

Так, среди семи претендентов оказались Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).

Страну-хозяйку главных стартов четырехлетия назовут в сентябре 2019 года на сессии МОК.

Отметим, что Италия, Швейцария, Япония и Канада уже дважды принимали зимние Игры, Австрия только однажды, а Швеция и Турция ни разу не удостаивались такой чести.