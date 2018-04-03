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7 стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

Олимпийские игры
17:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Семь стран изъявили желание стать страной-хозяйкой Олимпиады-2026.

Международный олимпийский комитет огласил список стран, желающих провести зимние Олимпийские игры-2026.

Так, среди семи претендентов оказались Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).

Страну-хозяйку главных стартов четырехлетия назовут в сентябре 2019 года на сессии МОК.

Отметим, что Италия, Швейцария, Япония и Канада уже дважды принимали зимние Игры, Австрия только однажды, а Швеция и Турция ни разу не удостаивались такой чести.

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Новости спорта, Грац, Зимние Олимпийские Игры, Калгари, Кортина-д'Ампеццо, Милан, Олимпиада-2026, Олимпийские игры 2026, Саппоро, Сон, Стокгольм, Турин, Эрзурум.
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