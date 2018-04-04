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Юношеский чемпионат Европы по борьбе перенесли из Украины в Македонию

Борьба
08:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Организаторы не готовы дать гарантии, что допустят на турнир всех участников соревнований.

Международная федерация по борьбе решила перенести чемпионат Европы среди кадетов из Украины в Македонию. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Причиной такого решения стала неготовность украинской стороны дать в полной мере государственные гарантии допуска для всех участников соревнований.

 

Изменена и дата проведения чемпионата - вместо 21-29 апреля он будет проходить 14-20 мая в столице Македонии Скопье. Сначала соревнования должны были состоятся в Киеве.

Чемпионат Европы среди кадетов является лицензионным турниром для участия в Юношеских олимпийских играх, которые запланированы на 6-18 октября в Буэнос-Айресе

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Новости спорта, Борьба, Другие виды спорта, Новости других видов, Юношеский чемпионат Европы.
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