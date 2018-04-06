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Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру

Марит Бьорген
13:55 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Норвежская лыжница Марит Бьорген объявила о завершении карьеры

Сегодня легендарная Марит Бьорген объявила о завершении своей спортивной карьеры:

«Я чувствую, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы на 100 процентов посвятить себя еще одному сезону. Поэтому я принимаю решение завершить карьеру», - заявила 38-летняя норвежка.

Бьорген является самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. На ее счету 8 золотых 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Из них 2 золота, серебро и 2 бронзы были завоеваны на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Также Бьорген является 18-кратной чемпионкой мира, 4-кратной обладательницей Кубка мира и победительницей многодневки Тур де Ски-2015.

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Новости спорта, Лыжные гонки, Марит Бьорген, Олимпиада, Олимпийские игры, Тур де Ски.
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