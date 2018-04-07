Свитолина и Костюк выступят на престижном турнире в Германии

Три украинки заявились на первый в сезоне турнир категории Premier в немецком Штутгарте, который пройдет в конце месяца с 23 по 29 апреля.

В основной сетке точно выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая предварительно получает пятый номер посева.

15-летняя Марта Костюк (№153 в мире) и 17-летняя Даяна Ястремская (№164 в мире) находятся в заявке в квалификацию турнира.