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Свитолина и Костюк выступят на престижном турнире в Германии
Новости спорта: Юная украинка стартует с квалификации немецкого турнира.
Три украинки заявились на первый в сезоне турнир категории Premier в немецком Штутгарте, который пройдет в конце месяца с 23 по 29 апреля.
В основной сетке точно выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая предварительно получает пятый номер посева.
15-летняя Марта Костюк (№153 в мире) и 17-летняя Даяна Ястремская (№164 в мире) находятся в заявке в квалификацию турнира.
Telegraf.com.ua