Двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит следующий сезон по состоянию здоровья. Спортсменка пропустила весь предыдущий сезон, но решения о завершении карьеры пока что не приняла.

"В данный момент я не могу представить, как вернуться в биатлон. Но я готова ко всему", – приводит слова Коукаловой ресурс sport.cz.

Кроме двух серебряных медалей в Сочи, Коукалова является двукратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса-2015/16, а также лучшей спортсменкой Чехии в 2017 году.