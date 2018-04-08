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Коукалова пропустит следующий сезон

Габриэла Коукалова
14:23 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Чешка Габриэла Коукалова не знает, когда вернется в биатлон.

Двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит следующий сезон по состоянию здоровья. Спортсменка пропустила весь предыдущий сезон, но решения о завершении карьеры пока что не приняла.

"В данный момент я не могу представить, как вернуться в биатлон. Но я готова ко всему", – приводит слова Коукаловой ресурс sport.cz.

Кроме двух серебряных медалей в Сочи, Коукалова является двукратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса-2015/16, а также лучшей спортсменкой Чехии в 2017 году.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Габриэла Коукалова, Новости биатлона.
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