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Украинские дзюдоистки завоевали две медали на Гран-при Турции

Анастасия Турчин
08:34 Сегодня Телеграф
ФДУ

Новости спорта: Анастасия Турчин и Галина Тарасова вернутся домой с наградами.

Украинские дзюдоистки успешно выступили на этапе Гран-при в Турции, завоевав две медали.

Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг дошла до финала, но остановилась в шаге от победы. В решающей схватке Турчин проиграла представительнице Косово Лориане Кука и осталась с серебром.

Представительница Украины в весовой категории свыше 78 кг Галина Тарасова проиграла в полуфинале Себиль Акбулут из Турции, а в матче за бронзу победила россиянку Юлию Ляниченко.

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Новости спорта, Анастасия Турчин, Галина Тарасова, Гран При Турции, Дзюдо.
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