Украинские дзюдоистки завоевали две медали на Гран-при Турции

Украинские дзюдоистки успешно выступили на этапе Гран-при в Турции, завоевав две медали.

Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг дошла до финала, но остановилась в шаге от победы. В решающей схватке Турчин проиграла представительнице Косово Лориане Кука и осталась с серебром.

Представительница Украины в весовой категории свыше 78 кг Галина Тарасова проиграла в полуфинале Себиль Акбулут из Турции, а в матче за бронзу победила россиянку Юлию Ляниченко.