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Бриедис готов заменить Усика в финале WBSS

Майрис Бриедис и Александр Усик
12:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Латвийский боксер отреагировал на травму бывшего соперника

Латвийский боксер Майрис Бриедис (23-1, 18 КО) заявил, что готов заменить чемпиона WBC и WBO в первом тяжелом весе Александра Усика (14-0, 11 КО) в поединке против обладателя поясов IBF и WBA Мурата Гассиева (26-0, 19 КО). Об этом латвиец написал в своем Instagram.

«Усик, ты не готов? Потому что я готов. Я хорошо готов к финалу. Поправляйся скорее, но в случае чего, замена уже готова».

Напомним, Усик получил травму локтя и бой 11 мая был перенесен на лето.

Ранее Усик и его промоутер Александр Карсюк заявили, что не согласны на бой с Гассиевым в России.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Майрис Бриедис, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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