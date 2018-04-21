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Шипулин: Этот сезон был самым сложным в моей карьере

Антон Шипулин
13:05 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Антон Шипулин считает, что недопуск россиян к Олимпиаде в Пхенчхане, в первую очередь, связан с политическими действиями.

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал завершившийся сезон 2017/18, который оказался для спортсмена самым сложным за всю его карьеру, а причину своего недопуска к Олимпийским Играм в Пхенчхане считает политической.

"Было ли что-то позитивное для меня в биатлонном сезоне? Это и победа, и призовые места на Кубке мира. Но ничего не может перекрыть тот негатив, что мы пережили в этом году. Это, конечно, самый сложный сезон за всю мою спортивную карьеру. И в первую очередь он связан с политическими действиями.

Почему политическими? Я задаю вопросы Международному олимпийскому комитету, спортивным чиновникам: "Почему меня не пригласили на Олимпиаду?". И ответа нет до сих пор. Я думаю, что уже и не будет. Поэтому обидно, что те нападки, которые были, связаны, скорее всего, с международной внешней политикой. Я бы не сказал, что меня эта ситуация сломала, но очень утомила", - цитирует Шипулина sportbox.ru.

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Новости спорта, Антон Шипулин, Биатлон, Новости биатлона.
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