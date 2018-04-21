МОК поддержал идею сокращения квот для стран с допинговыми проблемами

Томас Бах призвал международные федерации сократить квоты на Олимпиаду 2020 года в Токио для стран, чьи спортсмены часто попадаются на допинге.

В качестве примера он привел решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая в этом месяце приняла новые правила, в результате чего будут сокращены квоты 16-ти стран, включая Россию. Это решение уже раскритиковали представители Беларуси и Ирана.

Также он настоял на том, что международные федерации должны применить соответствующие санкции против России, чьи допинговые махинации были доказаны при исследовании баз данных московской лаборатории.

«В отношении санкций, применяемых к национальным федерациям, я бы хотел привести в качестве примера решение IWF о сокращении квот на участие в ОИ-2020 и чемпионатах мира. МОК одобряет подобный подход и поддерживает его», — цитирует Баха издание Inside The Games.

Этот комментарий был сделан на закрытом совещании федераций 33-х олимпийских видов спорта, запись которого была получена изданием.