Слова Емельяненко после победы над Миром

Федор Емельяненко после победы в бою с Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе рассказал о своих эмоциях по окончании поединка, а также оценил свои шансы в полуфинальной встрече с Чейлом Сонненом.

"Радуюсь, как и все, кто за меня болел, молился за меня. Желаю хорошей подготовки Чейлу, а там уже как Бог даст", — сказал Фёдор Емельяненко в эфире "Матч-ТВ".

Напомним, 41-летний Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира уже на 49-й секунде поединка и продолжил борьбу за победу в Гран-при Bellator.