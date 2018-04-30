Президент Bellator: Емельяненко вернулся

Президент Bellator Скотт Кокер поделился впечатлениями от победы Фёдора Емельяненко над Фрэнком Миром в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator на турнире в Роузмонде (пригород Чикаго, штат Иллинойс).

«Фёдор вернулся. Это было то же самое, как его выход в клетку в Нью-Йорке. Его поединки всегда привлекают внимание. Я очень ждал этого боя, и для него было самое время. Теперь Емельяненко ждёт встреча с Чейлом Сонненом. Я в восторге и я вижу очень хорошие перспективы тяжёлого веса в нашем промоушене», — рассказал Кокер в интервью, размещённом на Youtube-канале MMAJunkie.