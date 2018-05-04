Российская биатлонистка дисквалифицирована на 2 года

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение в отношении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Спортсменка признана виновной в нарушении статьи 2.2. IBU и применении запрещённых препаратов. В связи с этим организация дисквалифицировала россиянку на два года.

Дисквалификация отсчитывается с 24 апреля 2018 года. Все результаты Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 годов были аннулированы.

У Глазыриной будет 21 день на то, чтобы оспорить решение IBU в Спортивном арбитражном суде (CAS).