Биатлон. Мякяряйнен еще не приняла решения о продолжении карьеры
Новости спорта: Лидеры женской сборной Финляндии по биатлону Кайса Мякяряйнен и Мари Лаукканен ещё не приняли решения о продолжении карьеры.
Сегодня Федерация биатлона Финляндии опубликовала составы женской и мужской сборных на следующий сезон, в котором Мякяряйнен и Лаукканен отсутствуют.
По словам менеджера финской сборной Йоуни Киннунена, биатлонистки будут включены в состав, если примут решения о продолжении карьеры.
«Никто из них ещё не принял конкретного решения о своём будущем», — сказал Киннунен.
В данный момент Мякяряйнен находится на отдыхе. В прошлом сезоне финка в третий раз в карьере победила в общем зачёте Кубка мира.