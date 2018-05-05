Биатлон. Мякяряйнен еще не приняла решения о продолжении карьеры

Сегодня Федерация биатлона Финляндии опубликовала составы женской и мужской сборных на следующий сезон, в котором Мякяряйнен и Лаукканен отсутствуют.

По словам менеджера финской сборной Йоуни Киннунена, биатлонистки будут включены в состав, если примут решения о продолжении карьеры.

«Никто из них ещё не принял конкретного решения о своём будущем», — сказал Киннунен.

В данный момент Мякяряйнен находится на отдыхе. В прошлом сезоне финка в третий раз в карьере победила в общем зачёте Кубка мира.