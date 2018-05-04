Сборная Канады забросила первый гол ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости спорта: Сборная Канады забросила первый гол чемпионата мира по хоккею-2018, что стартовал в Дании.
Автором первой заброшенной шайбы чемпионата мира по хоккею, стартовавшего в Дании, стала сборная Канады.
Чемпионат мира по хоккею: расписание и результаты
.@18Dubois cleaning up#CBJ | #IIHFWorlds pic.twitter.com/jHD0cd3PBu
— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 4 мая 2018 г.
На 48-й секунде встречи со сборной США счёт открыл нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Колтон Парэйко со средней дистанции произвёл достаточно неудачный бросок, но его партнёр Бо Хорват успел подстроиться под шайбу и отдать передачу на Дюбуа, который точным броском поразил ворота сборной США.