Сборная Канады забросила первый гол ЧМ-2018 по хоккею (Видео)

Автором первой заброшенной шайбы чемпионата мира по хоккею, стартовавшего в Дании, стала сборная Канады.

На 48-й секунде встречи со сборной США счёт открыл нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Колтон Парэйко со средней дистанции произвёл достаточно неудачный бросок, но его партнёр Бо Хорват успел подстроиться под шайбу и отдать передачу на Дюбуа, который точным броском поразил ворота сборной США.