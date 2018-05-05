Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
"Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: ЧМ-2018 по хоккею. Финляндия разгромила Южную Корею, Беларусь проиграла Франции
ЧМ-2018 по хоккею. Финляндия разгромила Южную Корею, Беларусь проиграла Франции
Новости: Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
X

Хоккеист Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ (Видео)

Брэд Маршан
22:12 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршан проигнорировал просьбу Национальной хоккейной лиги не лизать и не обнимать соперников.

Во время четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с "Тампа-Бэй Лайтнинг" канадский нападающий лизнул форварда гостей Райана Кэллахана.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Это было уже не первое подобное действие со стороны игрока "Бостона" за последнее время. В первой игре серии с "Торонто Мэйпл Лифс" канадец обнял форварда "Торонто" Лео Комарова и лизнул его щёку.

После этого представитель лиги попросил Маршана воздержаться от подобных действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Брэд Маршан, Видео, Новости хоккея, НХЛ, ХК Бостон, Хоккей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

ЧМ-2018 по хоккею. Латвия и Швейцария добыли победы в овертайме Беленюк: Звали на "Танцы со звездами", но я планирую ехать на чемпионат мира ЧМ-2018 по хоккею. Швейцария - Австрия: онлайн-трансляция матча (Видео)

Последние новости

В Киеве такси попало в смертельное ДТП Украинцы выиграли серебро и бронзу на Гран-при по прыжкам в воду в России Туран наорал на лайнсмена и толкнул его во время матча (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
02 Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
03 Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
04 Слова Хацкевича после ничьей с Мариуполем
05 Ротань рассказал, почему Динамо не смогло обыграть Мариуполь
Новости сегодня
22:32 В Кропивницком на взятке "погорел" майор полиции
22:25 МОК не нашла фактов коррупции в боксе на Олимпиаде-2016
22:20 Американская модель стала самой дорогой звездой в Instagram
22:09 Британцы проектируют беспилотник, способный год оставаться в воздухе
22:05 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: NASA запустила космическую миссию на Марс
NASA запустила космическую миссию на Марс
Добавить комментарий
0