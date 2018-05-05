Хоккеист Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ (Видео)
Новости спорта: Нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршан проигнорировал просьбу Национальной хоккейной лиги не лизать и не обнимать соперников.
Во время четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с "Тампа-Бэй Лайтнинг" канадский нападающий лизнул форварда гостей Райана Кэллахана.
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BRAD NO pic.twitter.com/ncbUbHp9w5
— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 5 мая 2018 г.
Это было уже не первое подобное действие со стороны игрока "Бостона" за последнее время. В первой игре серии с "Торонто Мэйпл Лифс" канадец обнял форварда "Торонто" Лео Комарова и лизнул его щёку.
После этого представитель лиги попросил Маршана воздержаться от подобных действий.