ЧМ-2018 по хоккею. Латвия и Швейцария добыли победы в овертайме

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Для обеих команд матч был первым на турнире.

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счёт сумели записать Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Норвегии в матче группового этапа на чемпионате мира — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 .

У норвежцев точные броски в свой актив записали Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен. В составе латвийского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, оформивший дубль.