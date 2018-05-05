Чемпионат мира по хоккею 2018

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ЧМ-2018 по хоккею. Латвия и Швейцария добыли победы в овертайме

ЧМ-2018
16:08 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Завершились первые матчи сегодняшнего игрового дня на ЧМ-2018 по хоккею.

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Для обеих команд матч был первым на турнире.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счёт сумели записать Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Норвегии в матче группового этапа на чемпионате мира — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 .

У норвежцев точные броски в свой актив записали Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен. В составе латвийского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, оформивший дубль.

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