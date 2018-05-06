Сборная России разгромила Австрию в матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Беларуси. Встреча состоится в понедельник, 7 мая, начало запланировано на 17:15 мск.