США - Германия 3:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею 2018

Сборная США оказалась сильнее команды Германии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Американская сборная выиграла все три матча на турнире в Дании, команда Германии проиграла все три встречи.

В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкэт, сухой матч провёл голкипер Кейт Кинкейд.