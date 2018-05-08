Чемпионат мира по хоккею 2018

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США - Германия 3:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею 2018
10:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная США обыграла национальную команду Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании.

Сборная США оказалась сильнее команды Германии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Американская сборная выиграла все три матча на турнире в Дании, команда Германии проиграла все три встречи.

В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкэт, сухой матч провёл голкипер Кейт Кинкейд.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

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Новости спорта, Новости хоккея, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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