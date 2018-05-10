ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию

"Тре крунур" во встрече группы А в Копенгагене крупно переиграли команду Австрии — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Для шведов эта победа стала четвёртой кряду на нынешнем мировом первенстве. Австрийцы же проиграли все четыре встречи.

Дублем в составе шведов отметился Рикард Ракелль. По одному точному броску произвели Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанеджад и Магнус Пяаярви.

Кроме того, команда Дании выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Финляндии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Для датчан эта победа стала второй на турнире в четырёх матчах. Финны потерпели первое поражение на нынешнем чемпионате мира.

Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд. Датчанам победу принесли точные броски Франса Нильсена, Оливера Бьёркстранда и Никласа Хардта.