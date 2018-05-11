"Я влюблен": промоутер экс-соперника Усика - об украинской спортсменке

Альберт Сиеста, промоутер бывшего чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса (23-1, 19 КО) в интервью поделился своим мнением о чемпионке Европы по дзюдо украинке Дарье Белодед.

«У меня второй по любимый вид спорта – это дзюдо. Я влюблен в вашу 17 или 18-летнюю дзюдоистку. Даша ее, кажется, зовут? Она очень красивая, у нее подвешен язык, она прекрасно говорит по-английски. Она – уникум, вам вообще повезло украинцам, что у вас такая крутая спортсменка есть.

Я очень завидую и завидую, что я не в сфере дзюдо, ибо как менеджер я бы из нее сделал богиню голливудскую. Она очень крутая».

Напомним, в апреле Белодед стала победительницей номинации «Олимпийская надежда Украины» от Национального олимпийского комитета.