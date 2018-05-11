Чехия - Россия 4:3 (ОТ): обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости спорта: Чехия нанесла первое поражения России на ЧМ-2018. Смотрите видео шайб и обзор матча.
Сборная Чехия в овертайме обыграла команду России в матче чемпионата мира-2018 по хоккею.
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К вашему вниманию видео шайб и лучшие моменты матча Чехия – Россия.
Чехия – Россия 4:3 после ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Нестеров (Каблуков, Барабанов), 1:1 – 14 Крейчи (Гудас, Яшкин), 2:1 – 18 Яшкин (Крейчи, Пастрняк), 2:2 – 21 Григоренко (Анисимов, Бучневич), 3:2 – 24 Пастрняк (Крейчи), 3:3 – 25 Барабанов (Шалунов, Зайцев), 4:3 – 63 Пастрняк (Крейчи, Гронек).