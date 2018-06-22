Сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в Евролиге

Сборная Украины одержала победу над командой Швейцарии в первом поединке на этапе Евролиги в Азербайджане. Матч в Баку завершился со счетом 5:4 в пользу нашей сборной.

Следующий матч Украина проведет 23-го июня против Италии, а 24-го июня сыграет с Германией.

Напомним, на первом этапе чемпионата Европы среди сильнейших пляжных команд континента участвуют восемь сборных, разделенных на две группы.

Сборная Украины играет в группе 2, где нашими соперниками, кроме Швейцарии, являются Италия и Германия.

В группе 1 сразятся между собой Португалия, Беларусь, Франция и Азербайджан.