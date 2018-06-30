Украинец завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по гребле
Новости спорта: В итальянском городе Ауронцо ди Кадоре проходит чемпионат Европы среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ.
Полтавчанин Олег Кухарик стал третьим на дистанции 1000 метров, сообщает sport.pl.ua.
Результат украинского гребца — 3 минуты, 33.893 секунды. Показавшему второй результат норвежцу Амунду Фулду Кухарик уступил 0.04 секунды.
А победил на этой дистанции Артур Петерс из Бельгии, который опередил Кухарика на чуть менее, чем 0.17 секунды.
Сегодня на этой же дистанции состоится финал среди девушек, в котором будет выступать украинка Диана Свиридова.