Украинец завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по гребле

Полтавчанин Олег Кухарик стал третьим на дистанции 1000 метров, сообщает sport.pl.ua.

Результат украинского гребца — 3 минуты, 33.893 секунды. Показавшему второй результат норвежцу Амунду Фулду Кухарик уступил 0.04 секунды.

А победил на этой дистанции Артур Петерс из Бельгии, который опередил Кухарика на чуть менее, чем 0.17 секунды.

Сегодня на этой же дистанции состоится финал среди девушек, в котором будет выступать украинка Диана Свиридова.