Украина назвала состав на чемпионат мира по фехтованию

С 19 по 26 июля в китайском Уси пройдет чемпионат мира по фехтованию. Сборная Украины определилась с составом на турнир:

Мужчины:

Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес

Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь

Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка

Женщины:

Рапира: Анна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта

Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина