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Украина назвала состав на чемпионат мира по фехтованию

Ольга Харлан
09:54 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Турнир пройдет в конце июля в Китае

С 19 по 26 июля в китайском Уси пройдет чемпионат мира по фехтованию. Сборная Украины определилась с составом на турнир:

Мужчины:

Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес

Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь

Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка

Женщины:

Рапира: Анна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта

Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина

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Все по теме:

Новости спорта, Андрей Погребняк, Богдан Никишин, Владимир Станкевич, Дмитрий Чучукало, Игорь Рейзлин, Клод Юнес, Ольга Харлан, Роман Свичкар, Ростислав Герцик, Юлия Бакастова.
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