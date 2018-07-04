Украина назвала состав на чемпионат мира по фехтованию
Новости спорта: Турнир пройдет в конце июля в Китае
С 19 по 26 июля в китайском Уси пройдет чемпионат мира по фехтованию. Сборная Украины определилась с составом на турнир:
Мужчины:
Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес
Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкарь
Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка
Женщины:
Рапира: Анна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта
Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура
Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина