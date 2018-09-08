Порошенко поздравил Костевич с яркой победой на ЧМ по пулевой стрельбе

Об этом глава государства написал в Twitter.

Вітаю з яскравою перемогою нашу Олену Костевич. Золото на Чемпіонаті світу з кульової стрільби (25м) – неймовірний подарунок від Олени для всіх українців! Наші – найкращі! #GloryToUkraine pic.twitter.com/8mwSgSxBlh — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 сентября 2018 г.

"Поздравляю с яркой победой нашу Елену Костевич. Золото на Чемпионате мира по пулевой стрельбе (25м) – невероятный подарок от Елены для всех украинцев!", - отметил Порошенко.

Напомним, в Чанвоне (Южная Корея) проходит чемпионат и юниорское первенство мира по стрелковым видам спорта. Олимпийская чемпионка Елена Костевич из Чернигова стала чемпионкой мира в стрельбе из малолкалиберного пистолета с 25 метров, завоевав лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония).